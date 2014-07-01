Читайте в этом номере журнала: динамика клинико-функционального состояния мужчин с инфарктом миокарда с подъёмом сегмента ST в зависимости от способа и времени реперфузии; прогноз инфаркта мозга у пациентов с преходящими нарушениями мозгового кровообращения в течение года по результатам измерения концентрации нитрит/нитрат ионов в плазме крови; анализ изменений жесткости и упругости общей сонной артерии у мужчин с артериальной гипертензией; полость промежуточного

Read More