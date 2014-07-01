0110, 2016

Журнал Медицина №4 (95) октябрь-декабрь 2016

admin/ Октябрь 1, 2016/ Новости/ 0 comments

Читайте в этом номере журнала: динамика клинико-функционального состояния мужчин с инфарктом миокарда с подъёмом сегмента ST в зависимости от способа и времени реперфузии; прогноз инфаркта мозга у пациентов с преходящими нарушениями мозгового кровообращения в течение года по результатам измерения концентрации нитрит/нитрат ионов в плазме крови; анализ изменений жесткости и упругости общей сонной артерии у мужчин с артериальной гипертензией; полость промежуточного

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0107, 2016

Журнал Медицина №3 (94) июль-сентябрь 2016

admin/ Июль 1, 2016/ Новости/ 0 comments

Читайте в этом номере журнала: полиморфизм генов ФНО-альфа, интерлейкина-6, аполипопротеина Е, липопротеинлипазы, матриксной металлопротеиназы-3 и атеросклеротические изменения сосудистой стенки у пациентов с ревматоидным артритом; иммуноглобулин А нефропатия: потенциальная роль макроскопической гематурии в развитии острого почечного повреждения; диагностика и лечение кистозных изменений желчевыводящих путей; предикторы и методы прогнозирования начальных дисфункций трансплантата почки; тип нервной системы и вегетативная реактивность у лиц пожилого

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0104, 2016

Журнал Медицина №2 (93) апрель-июнь 2016

admin/ Апрель 1, 2016/ Новости/ 0 comments

Читайте в этом номере журнала: эффективность применения различных методик миорелаксации как компонента эндотрахеальной анестезии в абдоминальной хирургии; отдаленные последствия аварии на ЧАЭС и механизмы развития соматической патологии у пострадавших; факторы кардиоваскулярного риска у пациентов с синдромом обструктивного апноэ во сне и ишемической болезнью сердца; четырехлетняя выживаемость пациентов с атеросклеротической аневризмой нисходящих отделов аорты при щадящей тактике ведения; опыт применения препарата

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0101, 2016

Журнал Медицина №1 (92) январь-март 2016

admin/ Январь 1, 2016/ Новости/ 0 comments

Читайте в этом номере журнала: современные аспекты лечения переломов проксимального отдела плечевой кости у детей; влияние гипотензивных препаратов на растяжимость и эластичность артерий; течение и исходы острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST после выполнения чрескожных коронарных вмешательств; созависимое поведение родителей подростков с интернет-зависимостью и психотерапевтическая коррекция; синдром Корнелии де Ланге; сложность диагностики псориатического артрита; активность антиокислительной системы в патогенезе

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0110, 2015

Журнал Медицина №4 (91) октябрь-декабрь 2015

admin/ Октябрь 1, 2015/ Новости/ 0 comments

Читайте в этом номере журнала: аллопластика тазобедренного сустава при двустороннем коксартрозе; влияние фотомагнитотерапии на качество жизни пациентов с ревматоидным артритом; эффективность кардиоресинхронизирующей терапии при хронической сердечной недостаточности; радиочастотная абляция в лечении метастазов колоректального рака в печень; профилактика рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей у женщин; гипоэстрогенизм у молодых женщин и его влияние на плотность костной массы; актуальные вопросы терапии статинами. Розувастатин

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0107, 2015

Журнал Медицина №3 (90) июль-сентябрь 2015

admin/ Июль 1, 2015/ Новости/ 0 comments

Читайте в этом номере журнала: наш опыт хирургического лечения доброкачественных новообразований костей конечностей у детей и подростков; диагностика и коррекция гиповитаминоза Д у пациентов с псориазом и псориатическим артритом; повышение экспрессии субстанции П в звездчатом ганглии человека при остром инфаркте миокарда; половозрастная динамика показателей сенсомоторной реактивности у городских школьников различных типов телосложения; современные возможности хирургического лечения диализных пациентов с вторичным

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0104, 2015

Журнал Медицина №2 (89) апрель-июнь 2015

admin/ Апрель 1, 2015/ Новости/ 0 comments

Читайте в этом номере журнала: диагностика и лечение тромбоэмболии легочной артерии у беременных; особенности тройной остеотомии таза при диспластическом коксартрозе у взрослых; программа скрининга рака предстательной железы в Солигорске – первые результаты; коррекция дисфункции эндотелия у женщин группы риска развития гестационной гипертензии; вакуумная терапия ран; применение силиконовых пластин и геля в лечении рубцовых последствий ожогов; о реализации основных направлений деятельности

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0101, 2015

Журнал Медицина №1 (88) январь-март 2015

admin/ Январь 1, 2015/ Новости/ 0 comments

Читайте в этом номере журнала: экспериментальное обоснование способа аутотрансплантации мезенхимальных стволовых клеток для регенеративного восстановления повреждений суставного хряща; альфа-1-антитрипсин при заболеваниях органов дыхания и желудочно-кишечного тракта: результаты пилотного исследования; фенотипы бронхиальной астмы; непрерывное медицинское образование: команда как путь повышения эффективности здравоохранения.

0110, 2014

Журнал Медицина №4 (87) октябрь-декабрь 2014

admin/ Октябрь 1, 2014/ Новости/ 0 comments

Читайте в этом номере журнала: особенности состояния кожи и гомеостаза у мужчин разных возрастных групп; морфологические характеристики сердец разновозрастных крыс при различных условиях консервации; ожирение и остеоартрит: современное видение проблемы; врожденное нарушение метаболизма у новорожденного ребенка.