Идея создания журнала возникла на II съезде Белорусской ассоциации врачей в 1993 году. Реализовать этот замысел удалось в 1994 году при участии рекламно-издательского агентства «Азбука». Постоянным учредителем журнала является общественное объединение «Белорусская ассоциация врачей» (БАВ). В предшествующие годы в состав учредителей входили редакция журнала «Медицина», ЗАО «ИТЭК», Белорусская медицинская академия последипломного образования (БелМАПО) и Комитет по здравоохранению Минского горисполкома.