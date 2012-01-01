Идея создания журнала возникла на II съезде Белорусской ассоциации врачей в 1993 году. Реализовать этот замысел удалось в 1994 году при участии рекламно-издательского агентства «Азбука». Постоянным учредителем журнала является общественное объединение «Белорусская ассоциация врачей» (БАВ). В предшествующие годы в состав учредителей входили редакция журнала «Медицина», ЗАО «ИТЭК», Белорусская медицинская академия последипломного образования (БелМАПО) и Комитет по здравоохранению Минского горисполкома. Все эти годы планирование и подготовка публикаций проводилась с участием БелМАПО на основании договора о сотрудничестве. Сейчас в составе редакционной коллегии журнала 18 докторов медицинских наук из которых 8 являются академиками и членами Национальных Академий. Председателем редколлегии является главный редактор, доктор медицинских наук, профессор Сердюченко Н.С. Редакционный совет, в который входят ведущие организаторы здравоохранения Республики Беларусь, возглавляет министр здравоохранения Жарко В.И. Решением Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь журнал «Медицина» включен в Перечень научных изданий Республики Беларусь, рекомендованных для опубликования результатов диссертационных исследований по медицинской отрасли науки. Журнал адресован практическим врачам, организаторам здравоохранения, ученым-медикам и фармацевтическим работникам. Публикует новости организации здравоохранения, отечественный и зарубежный опыт, информацию об общественной деятельности врачей, научные обзоры и лекции, результаты оригинальных научных исследований, информацию о новых решениях в управлении здравоохранением, о новинках фармации и медицинской техники, рекламные предложения. Журнал «Медицина» распространяется по подписке, на медицинских выставках и съездах. Подписные индексы: 74953 – для индивидуальных подписчиков, 749532 – для юридических лиц.